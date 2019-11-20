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محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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بوابة الفجر
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي ونادي القوصية من محافظة اسيوط والتي أقيمت علي إستاد نادي قنا الرياضي بمدينة قنا وذلك في إطار مباريات دور الـ64 من بطولة كاس مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات المنظومة الرياضية بالمحافظة.

انتهت المباراة بفوز فريق نادي قنا الرياضي بهدف دون مقابل ليصعد بذلك إلى دور الـ32 من بطولة كأس مصر وهنأ الهجان فريق نادي قنا الرياضي ومجلس ادارته علي الفوز كما أشاد بالأداء المتميز والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين طوال المباراة.
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
محافظ قنا يشهد مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي والقوصية الرياضي
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ قنا كرة قدم اخبار

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