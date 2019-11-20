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بالأسماء.. حركة محليات جديدة في أسيوط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:20 م
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اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
سحر فاروق الحمداني
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أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قرارا بتعيين يسرى كامل أحمد رئيسًا لمركز ومدينة أبوتيج وتعيين طاهر أحمد اسماعيل رئيسًا لجهاز تجميل مدينة أسيوط وذلك في إطار حركة المحليات المحدودة داخل بعض الوحدات المحلية للمراكز والقرى لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية واتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة.

حيث أصدر محافظ أسيوط قرارًا بتكليف يسرى كامل احمد من نائب رئيس حى غرب للعمل رئيسا لمركز ومدينة ابوتيج لحين شغلها قانونا وذلك عقب خروج محمد فهمى رئيس المركز السابق للمعاش كما تضمن القرار تكليف طاهر احمد اسماعيل من العمل بادارة المتابعة الميدانية الى للعمل رئيسًا لجهاز تجميل مدينة أسيوط وتضمن القرار فى مادته الثالثة تكليف احمد ثابت محمد من العمل رئيس جهاز تجميل مدينة أسيوط للعمل نائبًا لرئيس حى غرب وذلك لصالح العمل.

وأوضح المحافظ أنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار بالمحافظة وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها.
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الكلمات المفتاحية

محافظ أسيوط حركة المحليات جهاز تجميل المناصب القيادية أبوتيج

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