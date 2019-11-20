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محام محذرا من التنمر: "يؤدي إلى الانتحار" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:17 م
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الدكتور أيمن عطا الله
الدكتور أيمن عطا الله
أمنية فوزي
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علق الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، على واقعة التنمر على الشاب السوداني، قائلًا إن التنمر أصبح عادة سيئة لدى قطاع كبير جدا من المصريين بداعي خفة الدم أو الهزار.

وأضاف "عطا الله"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس2"، أن المصريين كانوا يعتقدون أن التنمر ليس له عقوبة قانونية إلى أن حدثت واقعة التنمر ضد الشاب السوداني الأمر الذي أدى تحرك الدولة سريعا لإقامة دعوة والقبض على الأفراد الذين ارتكبوا الواقعة.

وناشد المحامي بالنقض، جموع المصريين بـ إيقاف تلك العادة السيئة، مؤكدًا أن التنمر والسخرية والاستهزاء يؤدي إلي طريق الاكتئاب ومن بعده الانتحار.
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الكلمات المفتاحية

واقعة التنمر توك شو الشاب السوداني الدكتور أيمن عطا الله أخبار مصر

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