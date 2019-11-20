موجز البرلمان.. الموافقة على إعادة معاشات الأرامل والمطلقات المحذوفين

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:



شكاوي البرلمان توافق على إعادة معاشات الأرامل والمطلقات المحذوفين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاشات الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة.



من جانبه قال النائب سليمان وهدان، إنه تلاحظ حذف عدد كبير من الأرامل والمطلقات خلال الفترة الأخيرة، ووقف المعاش الخاص بهم علي الرغم من أن تلك الفئات تحتاج إلي رعاية ورفع الظلم عنهم، لاسيما خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لرفع الضغط عن هذه الفئات، مشيرًا إلى أن المشكله قائمة اكثر من 5 شهور ماضية في منظومة معاش تكافل وكرامة، حيث تم ايقاف البطاقات للعديد من المواطنين، وبشكل عشوائي، ولا يوجد دراسات سليمة، متابعا: كان يجب قبل وقف الصرف القيام بدراسة علي أسس علمية ومنهجية.



"إسكان البرلمان" توافق نهائيا على قانون المهندسين

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد حمودة نهائيا، على قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة على المواد 4 و11 و45 و61 و92 والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الإلكتروني وغيره.



رئيس زراعة البرلمان: انخفاض سعر القطن أدى إلى عزوف الفلاحين عنه

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء على عدم وجود توازن في الأسعار بالسوق لأغلب السلع، كما لا يوجد توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية، وبسبب ذلك لم يعد أحد يزرع القطن، نظرا لتراجع سعره إلى 1500 جنيه للقنطار.



وأشار "الحصري" خلال الاجتماع، إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، حيث لم يعد الفلاح، يجد قوت يومه، بسبب التخبط في السياسات الزراعية، الحكومة تخلت عن الفلاح، ووصل حال الفلاح إلى أنه بدون أرض.



برلمانية: كلمة السيسي في قمة العشرين عكست اهتمامه بتنمية أفريقيا

وأشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي، أمام قمة مجموعة العشرين وأفريقيا من برلين، مؤكدة أنها عكست حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لشئون الدول الأفريقية وصالحها.



وأشارت "عطوة" في بيان لها، إلى أن العلاقات بين ألمانيا وأفريقيا يمكن تطويرها بشكل كبير ويخدم الطرفين حال وجود رؤية لاستغلال الإمكانيات المشتركة المهولة لدى الطرفين سواء التكنولوجيا أو المواد الخام والأسواق الناشئة، مؤكدة على دور القمة، في تعزيز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق، وتحقيق المنفعة المتبادلة، لافتة إلى مطالبة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بمساعدة القارة في محاربة الفقر والتصدي للتغيرات المناخية.



ولفتت إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في دول القارة يحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية، وتحدياتها المختلفة، كما يمثل فرصة أكبر لتعزيز التعاون الدولي.

