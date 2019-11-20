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برلمانية: تطبيق نظام البصمة في المدارس يمنع غياب الطلاب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبداللطيف هيبة
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علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على مقترح تطبيق البصمة في المدارس، قائلة: إنه من الضروري ايجاد حلول من أجل إلتزام الطلاب بالحضور والعزوف عن الهروب والتزويغ خاصةً في مرحلة الثانوية العامة، حيث أصبح حبهم للغياب حالة مرضية".

وأكدت "نصر" لـ"الفجر"، أن مقترح البصمة في الحضور والانصراف جيد، ولكن يحتاج إلى دراسة علمية للتطبيق على أرض الواقع، خاصةً مع تزايد أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية والتي قد تتعدى ال ٥٨ طالب في الفصل الواحد، وفي حالة وضع البصمة في الفصول ستحتاج إلى وقت كبير من جانب الطلاب للانتهاء من وضع البصمة كل صباح قبل بدء الحصة الأولى، مشيرة إلى أن تطبيق البصمة يجب أن يكون على طلاب الثانوية العامة لأن نسبة الغياب شب دة منعدمة عند طلاب الصف الثالث الثانوي، وعند نجاح التجربة يتم تطبيقها على باقي المراحل الأخرى

وأضافت عضو لجنة التعليم أن تطبيق هذا الحضور الالكتروني سيحتاج إلى ميزانية وتوفير أجهزة ليست سريعة التلف، وتعيين موظف مسؤول عنها حتى يتم تطبيقها في جميع المدارس بشكل آمن، مؤكدة أنها تطبيق الفكرة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

من جانبه، أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن ظاهرة هروب الطلاب من المدارس أصبحت مشكلة كبيرة منتشرة في معظم المدارس الحكومية، وهي ظاهرة تهدد التعليم، وعملية مستمرة بعد أن أصبحت طاردة وليست جاذبة، بالإضافة إلى عدم وجود أفنية صالحة، وعدم وجود أنشطة، مع مناهج جافة، وإدارة مدارس غير جيدة.

وأشاد النائب بمقترح تطبيق نظام البصمة لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيرًا إلى أن توفر عوامل جذب مثل السيبرات حول المدارس للطلاب خلال الفترات الصباحية يساهم في زيادة الظاهرة.

وأوضح أن تطبيق نظام البصمة بالمدارس ليس بدعة فهو مطبق بالفعل ببعض المدارس الخاصة داخل مصر ومطبق بالمملكة العربية السعودية ببصمة الوجه الخاصة بكل طالب، وأضاف أن تطبيق نظام البصمة مع إدخال رقم هاتف الطالب وولي الأمر ما يسمح بإبلاغ أولياء الأمور مباشرةً بأي مخالفة ترصد في هذا الجانب، لفرض آلية الانضباط على الطلاب بصورة منظمة وواعية تخضع للمراقبة والقوانين المحددة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة التعليم المدارس الطلاب البصمة

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