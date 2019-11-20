أحمد موسى: نزيل السجون له الحق في شراء الطعام حتى لو كان من فندق 5 نجوم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع صور التعذيب داخل السجون، التي عرضت على القنوات الإخوانية كاذبة، معقبًا: "هذه صور مفبركة، والتعذيب مش موجود عندنا".



وأضاف "موسى"، خلال جولة ميدانية لسجن برج العرب، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بنت خيرت الشاطر لديها مرض وراثي، ولم تمرض في السجن، لافتَا إلى أن زوجة خيرت الشاطر طلبت من وزارة الداخلية علاج نجلتها على نفقة العائلة، فرفضت الوزارة، ووفرت لها العلاج على نفقة الداخلية.



ولفت إلى أنه لا يوجد أي مسؤول سواء كان وزير الداخلية أو أي أحد، يستطيع مخالفة لوائح السجون، معقبًا: "النزيل له الحق في شراء أكل من الخارج، حتى لو كان من فندق خمس نجوم".



