3 نجمات تألقن بالأخضر على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة السينمائي

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



وتألقت النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة، وكان من بينهن 3 فنانات خطفن الأنظار باللون الأخضر، وهن: ريهام عبد الغفور ولبلبة وهنا شيحا.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهن وقاموا بالمقارنة بينهن واختيار صاحبة الإطلالة الأفضل.



وتُقام فاعليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما سيمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.





