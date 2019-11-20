Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 نجمات تألقن بالأخضر على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
نجمات تألقن بالأخضر في مهرجان القاهرة السينمائي
نجمات تألقن بالأخضر في مهرجان القاهرة السينمائي
لمياء علي
Advertisements
شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتألقت النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة، وكان من بينهن 3 فنانات خطفن الأنظار باللون الأخضر، وهن: ريهام عبد الغفور ولبلبة وهنا شيحا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهن وقاموا بالمقارنة بينهن واختيار صاحبة الإطلالة الأفضل.

وتُقام فاعليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين  20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك  برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح  الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح،  الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيمنح  المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مهرجان القاهرة السينماءي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينماء سينما رزق الله دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني الدورة 41 اخر اخبار محمد علي احمد داوود أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء غيابه عن مباراة كريستال بالاس

منذ 33 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)

أحمد مجدي وطارق الشناوي على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بالأسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

محمد حفظي وهنا شيحة على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة

بفستان أسود.. يسرا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

الأسود سيد الموقف على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

08:17 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status