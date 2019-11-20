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نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:39 م
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فنانات
فنانات
رشا عادل
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شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلالات رائعة ومختلفة لللنجمات على السجادة الحمراء.

على الرغم من أرتدا الفنانين الأزياء الأنيقة الملفتةى خلال أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الا إتن كثيرات عانين من تسلل علامات تقدم العمر وبدايات الشيخوخة إلي ملامحهن.

وهناك العديد من النجمات التي لجأت إالي إجراء عمليات التجميل وحقن البوتكس والفيلر وشد البشرة لأخفاء علامات تقدم العمر، ولك هذه العمليات لم تنفعهم في إخفاء في هذه العلامات، حيث ظهرت ملامحهن غير طبيعية على الاطلاق.

وكانت هذه العلامات سببًا كبيرًا، في صرف انتباه عن إطلالاتهن الرائعة خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وذكر أن النجمات التي ظهر عليهن علامات تقدم العمر، هنن الفنانة لبلة وليلي علوي ويسرا وإلهام شاهين، وبوسي شلبي ورجاء الجداوي وإيناس عبد الدغيدي.

بدأ حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم في دروته 41 في دار الأوبرا المصرية، وحرص كثير من الفنانين على حصور حفل المهرجان.
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
نجمات تسللت علامات تقدم العمر إلى ملامحهن خلال تواجدهن في القاهرة السينمائي
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