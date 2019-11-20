ننشر سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية





أعلنت شركة أونور HONOR عن إطلاق هاتفها الجديد أونور اكس 9 HONOR 9X في المملكة العربية السعودية بصورته الجديدة والتصميم، وفيما سنتعرض معكم سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية.









مواصفات أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد





- يدعم هاتف أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد شريحتي اتصال من نوع Nano Sim





- يدعم الراديو الـ FM والـ NFC، ويأتي بوزن 185 جرامًا.





- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G

يأتي الهاتف بشاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب و تعمل عن طريق سلايدر.





- نوع الشاشة LTPS IPS LCD بمساحة 6.59 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل بوصة.





- ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما يدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلًا من الشريحة الثانية.





- ذاكرة عشوائية "رام": 6 جيجا بايت





- معالج هواوي القديم في الفئة المتوسطة وهو Kirin 710F تكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي Mali-G51 MP4.





- الكاميرا الأمامية منبثقة وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.





- الكاميرا الخلفية والأساسية للهاتف، وتأتي بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8.





- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الـUltra Wide.





- الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه



