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ننشر سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:33 م
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الفجر
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ننشر سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية
أعلنت شركة أونور HONOR عن إطلاق هاتفها الجديد أونور اكس 9 HONOR 9X في المملكة العربية السعودية بصورته الجديدة والتصميم، وفيما سنتعرض معكم سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية.
مواصفات أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد
- يدعم هاتف أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد شريحتي اتصال من نوع Nano Sim
- يدعم الراديو الـ FM والـ NFC، ويأتي بوزن 185 جرامًا.
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G
يأتي الهاتف بشاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب وتعمل عن طريق سلايدر.
- نوع الشاشة LTPS IPS LCD بمساحة 6.59 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل بوصة.
- ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما يدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلًا من الشريحة الثانية.
- ذاكرة عشوائية "رام": 6 جيجا بايت
- معالج هواوي القديم في الفئة المتوسطة وهو Kirin 710F تكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي Mali-G51 MP4.
- الكاميرا الأمامية منبثقة وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
- الكاميرا الخلفية والأساسية للهاتف، وتأتي بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8.
- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الـUltra Wide.
- الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه
- الفلاش: أحادي من نوع ليد فلاش.
HONOR 9X
- يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 أو 30 إطار في الثانية.
- يدعم ميكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.
- يدعم واي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac.
- يدعم الـ Dual band, Wi-Fi Direct, hotspot.
- يدعم هاتف HONOR 9X البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس.
- به خاصيتي الـ A2DP, LE.
- يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS.
- يأتي HONOR 9X بوسائل الأمان ومستشعر البصمة الذي في ظهر الهاتف.
- يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل دعمه لمستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR.
- يقدم HONOR 9X منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بمنفذ سماعات الأذن.
- يأتي بمنفذ الـ USB من نوع Type C.
- البطارية: بسعة 4000 ملي أمبير.
- يدعم هاتف HONOR 9X نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة الـ EMUI 9.1.
سعر أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد وسوار HONOR Band 5
- يأتي سعر هاتف أونور اكس 9 HONOR 9X الجديد حوالي 999 ريال سعودي.
- سعر سوار HONOR Band 5 الرياضي 119 ريال سعودي.
HONOR Band 5
ويأتي السوار بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED، بالإضافة إلى العديد من المزايا العصرية ومنها، تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.
ننشر سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X الجديد في السعودية
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