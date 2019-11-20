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الأوقاف: إنهاء خدمة 10 أئمة بناء على أحكام قضائية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:19 م
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الاوقاف
الاوقاف
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إنهاء عمل 10 أئمة بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من اليوم لا علاقة لهولاء الأئمة بالوزارة، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.

والأئمة الموقوفن عن عملهم هم:
يوسف محمد السيد إمام – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
حسن عبد العال عبد العالم محمود – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
محفوظ محمد السيد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
محمود أحمد أحمد يوسف- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
مجدي أحمد عبد الواحد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
محمود شاكر محمد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
أشرف حافظ السيد – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
أحمد إبراهيم أحمد عبد الموجود- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
عصام السيد عبد المولى- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج.
صالح السيد صالح أحمد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.
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الكلمات المفتاحية

المساجد الخدمة المدنية الأوقاف الأحكام القضائية أئمة

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