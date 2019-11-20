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أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:17 م
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مورينيو
مورينيو
عبدالقادر عرابي
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تولى المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، مقاليد قيادة فريق توتنهام الفنية رسمياً اليوم الأربعاء.

وخلف مورينيو المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المقاب من منصبه يوم أمس الثلاثاء نتيجة لسوء النتائج.

أولى طلبات مورينيو في توتنهام
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل نجم فريق ريلل مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن مورينيو يريد إعادة بيل مرة أخرى لصفوف فريقه السابق.

ودائماً كان بيل أحد أهم المطلوبين في أجندة مورينيو، حيث أراد الحصول عليه أثناء عمله في ريال مدريد حين كان بيل ينشط في صفوف توتنهام، وهو ماحدث بعد ذلك لكن مورينيو كان قد رحل عن الفريق.

كما طلبه مورينيو أثناء عمله مع مانشستر يونايتد، بعد إنتقال جاريث بيل لفريق ريال مدريد.

ويستغل مورينيو وضعية جاريث بيل السيئة في ريال مدريد، بعد دخوله في مشاكل عديدة مع إدارة الفريق ومدربه الفرنسي "زين الدين زيدان".

وكان بيل قد قاد منتخب بلاده ويلز لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد الفوز على منتخب المجر في الجولة الأخيرة.

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