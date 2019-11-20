ولية أمر تلميذ تتهم إدارة مدرسة بحجز نجلها 5 ساعات بنقطة شرطة

تقدمت ابتسام محمد كامل، والدة الطالب أحمد عبد الرؤوف، بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية المشتركة بطنط الجزيرة بمركز طوخ، ببلاغ إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة بنها ثالث، ضد مدير إدارة طوخ التعليمية ومدير المدرسة، ومدرس مادة الرياضيات، والمشرف العام بالمدرسة، وقيد المحضر تحت رقم 569 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.



واتهمت ولية الأمر الطالب المشكو في حقهم في المحضر بالتعدي على نجلها واستدعاء الشرطة له واقتياده من داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، واحتجازه في نقطة شرطة جزيرة الأحرار بدون وجه حق لمدة 5 ساعات، ما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية وتربوية بالغة للطالب ولأسرته، وطالبت والدة الطالب بمعاقبة المتسببين في هذا الجرم ضد نجلها.



ومن جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن حقيقة الواقعة تعود إلى 4 أيام ماضية، حيث تطاول الطالب على مدرس مادة الرياضيات بالفصل خلال اليوم الدراسي، وحدثت حالة من الهياج داخل المدرسة، حيث تقع المدرسة ضمن مجمع مدارس بالقرية، وجرى على الفور إبلاغ عمدة القرية بإرسال 2 خفراء، وتم اصطحاب الطالب والمدرس لدوار العمدة، والشروع في تحرير لهما بالواقعة واحتجازهما سويا للتحقيق.



وأضاف "عجلان"، أنه لم يجرى حجز الطالب بنقطة الشرطة بالقرية مدة 5 ساعات كما ادعت والدته في المحضر، وتم تشكيل لجنة من إدارة طوخ التعليمية وأمن الإدارة والتعليم الثانوي والشؤون القانونية، والتحقيق بالواقعة وأسفر عن توقيع جزاء على مدرس المادة 3 أيام لحملة "خرطوم ومحاولة ضرب الطالب"، وتوقيع جزاء يوم على كلا من مدير المدرسة، ومشرف الأمن، والأخصائي الاجتماعي، وتوقيع لائحة الانضباط على الطالب حسب الواقعة.



وأوضح أنه لم يجرى تحرير محضر بالواقعة لكن والدة الطالب تعمل مدرسة بنفس مجمع المدارس، وصعدت الأمر دون داعٍ قبل التحقيق بالواقعة بالإدارة التعليمية.

