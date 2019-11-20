عاجل.. "جانتس" يبلغ الرئيس الإسرائيلي بفشله في تشكيل الحكومة

بلغ زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني جانتس، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بفشله في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكان الرئيس الإسرائيلي القائد العسكري السابق بيني جانتس، قد كلف يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف أغلبية من 61 مقعدًا.





ووصل المتنافسان إلى طريق مسدود بعد انتخابات الشهر الماضي، مع عدم تمكنهما من تشكيل ائتلاف الأغلبية بسهولة، مما أثار احتمال إجراء انتخابات ثالثة غير مسبوقة في أقل من عام.





هذا ومنح الرئيس روفين ريفلين رسميًا الولاية لجانتس، وأعطاه 28 يومًا لتشكيل حكومة، إذا فشل، يمكن لعضو آخر في البرلمان تجميع ائتلاف الأغلبية، لكن لم يحدث هذا السيناريو أبدًا.





يملك جانتس ونتنياهو معًا مقاعد كافية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بسهولة، لكنهما منقسمان حول من الذي سيقودها.





ومن المقرر أن يتلقى قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس تفويضًا رسميًا لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لكن أمامه خيارات قليلة بعد أن تركته انتخابات الشهر الماضي في علاقة شبه وثيقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





تم منح نتنياهو الفرصة الأولى لتشكيل حكومة بعد تشكيل كتلة يمينية كبيرة، لكنه أعلن هذا الأسبوع أنه فشل في بناء أغلبية 61 مقعدًا.





يواجه جانتس صعوبات حادة بالمثل، مما يثير احتمال أن تجري إسرائيل انتخابات ثالثة في أقل من عام.