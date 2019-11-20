Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشباب والرياضة السابق يحدد ثلاثي الفراعنة في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تحدث خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن أبرز اللاعبين المرشحين لتمثيل منتخب مصر، في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما نجح في التأهل للأولمبياد عقب بلوغه المباراة النهائية للبطولة، والفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.


واختار عبد العزيز 5 لاعبين لاختيار ثلاثة منهم للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أتوقع أن ينضم ٣ من هؤلاء للمنتخب الأوليمبى إن شاء الله فى طوكيو وهم محمد صلاح، محمد الشناوى، طارق حامد، محمد عبد الغنى، صالح جمعة".

 

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزا عريضًا على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليضمن بطاقة التأهل إلى طوكيو، ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة لمواجهة منتخب كوت ديفوار.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ 19 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ أقل من ساعتين

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status