وزير الشباب والرياضة السابق يحدد ثلاثي الفراعنة في أولمبياد طوكيو

تحدث خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن أبرز اللاعبين المرشحين لتمثيل منتخب مصر، في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما نجح في التأهل للأولمبياد عقب بلوغه المباراة النهائية للبطولة، والفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.





واختار عبد العزيز 5 لاعبين لاختيار ثلاثة منهم للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أتوقع أن ينضم ٣ من هؤلاء للمنتخب الأوليمبى إن شاء الله فى طوكيو وهم محمد صلاح، محمد الشناوى، طارق حامد، محمد عبد الغنى، صالح جمعة".

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزا عريضًا على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليضمن بطاقة التأهل إلى طوكيو، ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة لمواجهة منتخب كوت ديفوار.