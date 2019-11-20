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حزب الوفد: الاستيطان الإسرائيلى يجافى مبادئ وميثاق الأمم المتحدة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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المستشار بهاء الدين أبوشقة
المستشار بهاء الدين أبوشقة
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حديث وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية، يجافى مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، التى تقر بأن الاحتلال مهما طال مداه لا يرتب حقوقًا للسيادة، وعلى ذلك فإن حزب الوفد يشجب هذا التصرف، ويناشد المجتمع الدولى بالمطالبة بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة احترامًا لحقوق الشعوب فى السيادة على أراضيها.

وأضاف "أبوشقة" أن هذا التصريح يعطل عملية السلام، ويضع العراقيل أمام أى جهود تبذل لحل القضية الفلسطينية، ويمنع أى محاولة لتحقيق السلام بما يحقق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد قال فى وقت سابق إن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولى، ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد الضفة الغربية الخارجية الأمريكى الاستيطان الإسرائيلي الأمم المتحدة

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