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أستاذ استثمار: مصر ستتصدر مشهد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن السنوات الأخيرة شهدت تسابق محمود حول القارة الإفريقية، وهذا واضح من انعقاد القمة الروسية الإفريقية، والألمانية الإفريقية، واليابانية الإفريقية، والصينية الإفريقية، لافتَا إلى أن مصر ستتصدر مشهد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية، خاصة أنها تلعب دورا هاما في المنطقة، بحكم الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق الفترة الأخيرة.

وتابع أستاذ التمويل، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر تترأس الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، ونجحت في طرح الأجندة الإفريقية على الساحة الدولية بشكل كبير للغاية.

ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الإفريقية 2063 تحتاج لمزيد من تضافر الجهود من المجتمع الدولي لتطبيقها، ونقطة البداية تكون من خلال توافق الدول الإفريقية على الأهداف وبرامج العمل.
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الكلمات المفتاحية

توك شو القارة السمراء الدكتور هشام إبراهيم أخبار مصر

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