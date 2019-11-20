رئيس "العربية للتصنيع" يكشف عن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع ألمانيا



كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الهيئة وبين الشركات الألمانية، قائلًا إنهم وقعوا 4 اتفاقيات مع كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال التحول الرقمي والرقمنة، واتفاقية في مجال التدريب المهني والتأهيل، مؤكدًا أنها اتفاقية هامة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بهذا الموضوع.



وأضاف "التراس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنهم وقعوا اتفاقية أخرى تم توقيعها في مجال التصنيع، حيث تم توقيع اتفاقيتين في مجال الصناعة؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا، حيث يتم نقل الصناعة كاملة، والتكنولوجيا كاملة، ونقل خطوط الإنتاج كاملة، والإشراف على الجودة من الجانب الألماني، وتدريب المصريين على يد الألمان، معلقًا: "نقل كامل للصناعة".



وأوضح أن مصر تتخذ خطوات سريعة جدًا وقفزات في اتجاه التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، وأن مصر بالكامل تتحول إلى الأنظمة الذكية، لافتًا إلى أن هناك نقلة نوعية تتم في مصر حاليًا بأسرع الخطوات.

