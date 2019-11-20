"الغندور" رئيسا للجنة استراتيجيات تطوير التعليم بحزب الحرية المصرى

أصدر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى قرارا بتولى الدكتور عبد الوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء سابقا لمدة خمس سنوات على التوالى والمحاضر بكلية الهندسة بجامعة عين شمس رئاسة لجنة استراتيجيات تطوير التعليم بالأمانة العامة لحزب الحرية المصرى.



وأعرب "حسب الله" خلال لقائه مع الدكتور عبد الوهاب الغندور عن ثقته الكاملة فى أن تكون للجنة دورها الكبير والايجابى فى مساندة جهود الدولة فى تطوير وتحديث التعليم الاساسى والثانوى العام والتعليم الفنى والتعليم الجامعى، مؤكدا تسخير جميع إمكانيات الحزب لصالح اللجنة باعتبار أن ملف التعليم واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تحظى باكبر اهتمام من القيادة السياسية.



‏وطالب رئيس الحزب، الدكتور الغندور الاستعانة باللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب لدراسة جميع التشريعات الخاصة بالتعليم وإعداد مشروع قانون موحد للتعليم وتقديمه للهيئة البرلمانية الحزب بمجلس النواب لتقديمه الى البرلمان.

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وشهد حزب الحرية المصرى انضمام الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية واعلن الدكتور صلاح حسب الله وقيادات الحزب ترحيبهم بانضمام الدكتور الشحات للاستفادة من خبراته فى قطاع الصحة وتوليه موقع امين مساعد المحافظة ليمثل اضافة متميزة للحزب.