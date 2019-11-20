Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الغندور" رئيسا للجنة استراتيجيات تطوير التعليم بحزب الحرية المصرى

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:11 م
Advertisements
الدكتور صلاح حسب الله
الدكتور صلاح حسب الله
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
Advertisements
أصدر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى قرارا بتولى الدكتور عبد الوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء سابقا لمدة خمس سنوات على التوالى والمحاضر بكلية الهندسة بجامعة عين شمس رئاسة لجنة استراتيجيات تطوير التعليم بالأمانة العامة لحزب الحرية المصرى.

وأعرب "حسب الله" خلال لقائه مع الدكتور عبد الوهاب الغندور عن ثقته الكاملة فى أن تكون للجنة دورها الكبير والايجابى فى مساندة جهود الدولة فى تطوير وتحديث التعليم الاساسى والثانوى العام والتعليم الفنى والتعليم الجامعى، مؤكدا تسخير جميع إمكانيات الحزب لصالح اللجنة باعتبار أن ملف التعليم واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تحظى باكبر اهتمام من القيادة السياسية.

‏وطالب رئيس الحزب، الدكتور الغندور الاستعانة باللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب لدراسة جميع التشريعات الخاصة بالتعليم وإعداد مشروع قانون موحد للتعليم وتقديمه للهيئة البرلمانية الحزب بمجلس النواب لتقديمه الى البرلمان.

وشهد حزب الحرية المصرى انضمام الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية واعلن الدكتور صلاح حسب الله وقيادات الحزب ترحيبهم بانضمام الدكتور الشحات للاستفادة من خبراته فى قطاع الصحة وتوليه موقع امين مساعد المحافظة ليمثل اضافة متميزة للحزب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء حزب الحرية المصرى القيادة السياسية الغندور التعليم

أخبار تهمك

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و 22 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمد عمارة رئيسا للجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين

بالصور.. رئيس "مصر الثورة" يفتتح مقر الحزب بالعياط بحضور جماهيري (صور)

رئيس حزب الحرية المصري يفتتح عدد من المقرات بشرق القاهرة (صور)

"الفجر" تستضيف قيادات حزب الحرية المصري برئاسة صلاح حسب الله (صور)

"الحرية المصري" يكرم بوابة الفجر ويهديها درع الحزب (صور)

حزب الحرية المصري يفتتح مقره الجديد بقوص وسط حضور جماهيري كبير (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status