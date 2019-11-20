السجن 6 سنوات لإمام مسجد هتك عرض طفل أثناء تحفيظه القرآن

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال قنا، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود حلمي، إمام مسجد، بالسجن 6 سنوات، لهتكه عرض طفل، أثناء جلسة لتحفيظ القرآن الكريم.



تعود أحداث الواقعة، إلى 12 يونيه 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم حسين. ع. ع، 35 عامًا، إمام وخطيب بإدارة أوقاف الوقف، تهمة هتك عرض الطفل محمد. م. م، بالتهديد والقوة، أثناء قيام المتهم بتحفيظ القرآن الكريم للمجني عليه.







تم ضبط المتهم، وإحالة القضية التي حملت رقم 2818 لسنة 2016 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 3342 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود حلمي، وأمانة سر يوسف محمد، وأسامة الأمير، وكرم طاهر، بالسجن 6 سنوات، لهتكه عرض طفل، أثناء جلسة لتحفيظ القرآن الكريم.