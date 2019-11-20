أبناء زايد يشيعون جثمان أخيهم الشيخ سلطان لمثواه الأخير

تجمع الآلاف من المشيعين في منطقة البطين لتقديم تحياتهم الأخيرة للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية مساء الاثنين.

وقد أقيمت جنازة الشيخ سلطان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بأبو ظبي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

وتم نقل جثمان الشيخ سلطان إلى مقبرة البطين بعد صلاة الجنازة التي حضرها شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكام من جميع الإمارات، من بين العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

كان الشيخ سلطان، الأخ الأصغر للرئيس، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد شغل منصب ممثل الرئيس، وقد وافته المنية أثناء تلقيه العلاج في الخارج. وصلت جثته إلى أبو ظبي ليلة الثلاثاء.

يُعرف الشيخ سلطان بأنه أحد أكثر الرجال إخلاصًا الذين رافقوا الأب المؤسس الراحل، الشيخ زايد بن زايد آل نهيان، منذ الرحلة الأولى لتأسيس الاتحاد.

لقد فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة رجلاً يجسد المبادئ الإنسانية. لمست أعماله الإنسانية وكرمها الكثير من الناس من جميع الجنسيات والدين".

كان لديه شغف خاص بالتراث وأحب الصيد بالصقور. اهتمامه الشديد بالفروسية، دعنا ننشئ نادي طيران الإمارات للصقور بالمعايير الدولية".

وكان لدى الشيخ سلطان أيضًا شغف كبير بالجمال، وهو حيوان طالما اعتبره رمزًا مهمًا لتراث الإمارات.

ولد الشيخ سلطان، الابن الثاني للشيخ زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين عام 1955.

درس في مدرسة ميلفيلد في سومرست وحضر أكاديمية ساندهيرست العسكرية.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

وسيكون استقبال التعازي في قصر المشرف بأبوظبي يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى صلاة الظهر.

المسائية: من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.