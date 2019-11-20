من الدفاع عن فلسطين إلى التطبيع مع إسرائيل.. عمرو واكد ذو الواجهين يشعل مواقع السوشيل ميديا





أشعل عمرو واكد مواقع السوشيل ميديا، بعد إعلان مشاركته في الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة 1984"، التي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت"، مما أثار غضب الجمهوري المصري متهمينه بالتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، بعدما كان يدافع عن فلسطين من خلال دورة في فيلم "أصحاب ولا بزنس".





إعلان عمرو وكدا المشاركة في الجزء الثاني من فيلم بطلته إسرائيلية





نشر عمرو واكد يوم 16 نوفمبر 2019 الماضي تغريدة على حساب الرسمي عبر موقع "تويتر" يقول فيها: "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم".





اشتعال غضب الجمهور العربي بعد إعلان عمرو واكد التمثيل مع إسرائيلية





وأثار قرار عمرو واكد بالمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة" غضب الجمهور المصري على صفحات مواقع السوشيل ميديا، بسبب بطلة الفيلم الممثلة الإسرائيلية " جال جادوت " واعتبروا هذا القرار تطبيعا مع دولة الاحتلال الصهيوني.





وتعجب جمهور السوشيل الميديا من قرار عمرو واكد معتبرينه ذو واجهين، لأنه عام 2001 شارك في فيلم "أصحال ولا بزنس"، وقام بدور الشاب الفلسطيني الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل، ليعلن في 2019 عن مشاركته في فيلم بطلته ممثلة إسرائيلية.





ردود أفعال الجمهور العربي على قرار عمرو واكد





ورد الجمهور العربي عل خبر إعلان عمرو واكد بالمشاركة الفنية مع ممثلة إسرائيلية، حيث غرّد حساب على"تويتر" قائلًا: "عاشت فلسطين إزاي ابيبي وانت بتشارك مجندة صهيونية دمنا على ايديها وبتشجع كل الصهاينة على قتلنا بعد مأنهت مدة تجنيدها وبقت فنانة ذات رسالة "إنسانية". الصهاينة بقتلونا يومياً حرفياً وانت: بلابلابلابلابلااا عاشت فل بلابلابلا .. والله وبقيت زياط يا عمرو #عمرو_واكد ساقط".



