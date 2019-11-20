Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. وزارة السياحة توقف إصدار التراخيص الجديدة لمراكز الغوص

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:36 م
Advertisements
مراكز الغوص
مراكز الغوص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدرت وزارة السياحة القرار رقم 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة بالترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية، ويخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بصفة مؤقتة، لمدة عام.

وقالت الوزارة أن من أهم أسباب صدور هذا القرار ما تم رصده من أضرار بيئية طبقاً للدراسات البيئية المتخصصة وتعدي الحد الأقصي للطاقة الإستيعابية لبيئات الشعاب المرجانية من الإستخدام في أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بمختلف مناطق البحر الأحمر.

Advertisements

أخبار تهمك

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 35 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status