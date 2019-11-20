بالمستندات.. وزارة السياحة توقف إصدار التراخيص الجديدة لمراكز الغوص

أصدرت وزارة السياحة القرار رقم 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة بالترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية، ويخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بصفة مؤقتة، لمدة عام.





وقالت الوزارة أن من أهم أسباب صدور هذا القرار ما تم رصده من أضرار بيئية طبقاً للدراسات البيئية المتخصصة وتعدي الحد الأقصي للطاقة الإستيعابية لبيئات الشعاب المرجانية من الإستخدام في أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بمختلف مناطق البحر الأحمر.



