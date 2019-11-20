Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:35 م
Advertisements
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية


دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.23$

74.175

اسعار الذهب عيار 24

43.29$

10 .161

سعر الذهب عيار 22

41.33$

153.57

اسعار الذهب عيار 21

35.42$

131.81

اسعار الذهب عيار 18

27.55$

102.52

سعر الذهب عيار 14

23.61$

87.87

سعر الذهب عيار 12

1.469$

5.508

اسعار أوقية الذهب

329.61$

1.240

اسعار جنيه الذهب

47.228$

177.110

اسعار كيلو الذهب

  اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

19 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

18 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

17 نوفمبر

102.69

132.29

154.33

176.38

16 نوفمبر

102.27

132.78

154.92

177.04

15 نوفمبر

102.95

134.93

157.43

179.91

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر اليوم السعودية الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 38 دقيقة

صحفي إسباني يشن هجوما عنيفا علي جاريث بيل بعد إهانة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

اسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ 157.77 ريال

اسعار الذهب الأربعاء 18-9-2019 في السعودية"مفاجأة جديدة "

اسعار الذهب الأربعاء 25-9-2019 في السعودية

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status