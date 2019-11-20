اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب
"عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار
|
دولار
أمريكي
|
سعر الذهب
بـ بالريال السعودي
|
عيار الذهب
|
47.23$
|
74.175
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29$
|
10 .161
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33$
|
153.57
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42$
|
131.81
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55$
|
102.52
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61$
|
87.87
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469$
|
5.508
|
اسعار أوقية الذهب
|
329.61$
|
1.240
|
اسعار جنيه
الذهب
|
47.228$
|
177.110
|
اسعار كيلو الذهب
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في
اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
19 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
18 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
17 نوفمبر
|
102.69
|
132.29
|
154.33
|
176.38
|
16 نوفمبر
|
102.27
|
132.78
|
154.92
|
177.04
|
15 نوفمبر
|
102.95
|
134.93
|
157.43
|
179.91