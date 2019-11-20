الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020





وتقام البطولة حاليا في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، وتأهل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام الجمعة المقبلة على استاد القاهرة.





ويدور في الشارع المصري تساؤل هام، حول الثلاثي الأبرز من المنتخب الأول الذي يصلح لتمثيل الفراعنة مع لاعبي الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.





وأبدى محمد صلاح نجم فريق ليفربول، رغبته في اللعب لمنتخب مصر في الأولمبياد، ويعد الفرعون المصري أبرز اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب بسبب إمكانياته الكبيرة، وكونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب إنجازاته الكبيرة التي حققها.





اللاعب الثاني الذي تم الاستقرار عليه بشكل نهائي هو طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الأوليمبي، والذي يقدم مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة، ويحتاجه المنتخب الأوليمبي لعدم وجود لاعب خط وسط مدافع بشكل أساسي سوى أكرم توفيق.





اللاعب الثالث يشهد تنافس بين أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وسينتظر شوقي غريب حتى الأوقات الأخيرة لحسم هذا المقعد، في ظل رؤيته لحاجة المنتخب لمدافع أو حارس مرمى.

نجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما تأهل لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الرائع الذي حققه بالأمس على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه.