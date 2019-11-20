محافظ المنيا يستقبل وفد مدينة هيلدسهايم الألمانية (صور)

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم وفدا من مدينة هيلدسهايم الالمانية، برئاسة دكتور أنجو ماير عمدة المدينة، حيث يقوم الوفد بزيارة رسمية للمحافظة تستمر على مدار 5 أيام، ضمن برنامج تبادل الزيارات والخبرات بين مدينتي المنيا وهيلدسهايم وتبادل الافكار والرؤي حول أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، واحتفالا بمرور 40 عامًا على اتفاقية التآخي الموقعة بين المدينتين.



يضم الوفد الألماني دكتور ريجينا شولدز مدير متحف رويمر وبيلزيوس، فريتز سباستيان مدير ادارة السياحة، جاسمين ويبريك مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام، دكتورة نوال مسلك من جامعة هيلدسهايم تورستن بالك من مكتب البيئة والمخلفات الصلبة، أوليفر روزنر من مكتب التعاون الدولي،ايفا بوسي مسؤولة عن التعليم وعدد من المواطنين المحبين لمحافظة المنيا.



حضر اللقاء محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ودكتور حسين محمد الاستاذ بكلية الفنون الجميلة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة.



أكد المحافظ على عمق العلاقات بين المدينتين، والذي يجسد الصلات الوثيقة وعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، مشيرا انه تأكيدا لذلك فان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي متواجد حاليا في ألمانيا في زيارة رسمية، ضمن فعاليات قمة "العشرين وأفريقيا" والمنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.



وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وخاصة الاستثمار في محافظة المنيا، فلدينا فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات منها الثروة الزراعية، والسياحية والمحجرية، فضلًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والتي توٌفر فرص عمل حقيقية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.



من جانبه أشاد انجو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم بحفاوة الاستقبال وأعرب عن امنياته باستمرار التعاون والعلاقات الوثيقة والتي بدأت منذ 1979 منذ توقيع التوأمة بين المدينتين.



تبادل الطرفان الدروع والهدايا، ويتضمن برنامج عمل الزيارة استكمال اجتماعات الخبراء في المدينتين حول موضوعات تتعلق بالبيئة والمخلفات الصلبة والاعلام والعلاقات العامة والسياحة، كما سيزور الوفد جامعة المنيا ومتحف الفن الحديث بالجامعة وكذلك عدد من المناطق الاثرية بالمحافظة واعمال انشاء المتحف الآتوني.



وكانت مدينة هيلدسهايم قد وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت المانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.