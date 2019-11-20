Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:24 م
Advertisements
بوسي شلبي
بوسي شلبي
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد وعبدالحافظ حمدي.
Advertisements
بدء نجوم الفن والإعلام في التوافد على السجادة الحمراء للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ووصل حتى الآن الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمذيع أحمد رأفت، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان الشاب يوسف عثمان.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشترك في تقديم حفل الافتتاح، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مهرجان القاهرة السينماءي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينماء سينما رزق الله دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 40 دقيقة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 23 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سبب حزن رئيس "القاهرة السينمائي" بعد تكريم حسن حسني

"القاهرة السينمائي" يمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية للمخرج البريطاني تيري جيليام

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بـ"The Irishman"

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة..٤ نوفمبر

غدًا.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41 في مؤتمر صحفي

انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status