تعليق ناري لـ عبدالله رشدي على ظاهرة خلع الحجاب (فيديو)



علق الشيخ عبد الله رشدي، من علماء الأزهر الشريف، على قضية الحجاب، قائلًا: "ما يحدث حاليًا توابع زلزال لقضية الحجاب، الكثيرون تحدثوا عن قضية الحجاب بدون دراية"، مؤكدًا أنها آراء مستحدثة، غير موجودة في التراث الإسلامي، وليس لها أي سند ديني.



وأضاف "رشدي"، خلال تقديم برنامجه "شريان الخير"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن بعض الناس لديه مشكلة نفسية أو فكرية ويريد إقناع المسلمات بأن الحجاب ليس فرضًا، ويبذل كل الأساليب والوسائل حتى يقنعهم أن الحجاب عادة وليس له وجود في الدين الإسلامي.



وعلق على خلع الحجاب، قائلًا: "كلها حوادث فردية، ورموز الفن شخصيات عامة ولها تأثير وبالتالي حدث كلام على هذه المسألة"، مؤكدًا أن المرأة المسلمة مخيرة وحرة في حياتها، ولكن هذه الحرية لا تعني أن كل تصرف تقوم به صحيح.

