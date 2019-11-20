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مصرع طفلة سقطت من الدور الرابع في الدقهلية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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لقيت طفلة في منتصف العقد الأول من عمرها مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بالعقار الذي تسكنه، أثر وقوفها في البلكونة تلهو فاختل توازنها وسقطت في الشارع.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد مصرع طفلة عمرها 5 سنوات إثر وقوفها في البلكونة تلهو واختل توازنها وسقطت في الشارع، خلف مسجد الفتح من شارع فخر الدين خالد دائرة قسم ثان المنصورة.

وبالفحص تبين سقوط الطفلة "جودي أحمد محمد نجاح"، 5 سنوات، من بلكونة بالدور الرابع علوي بمسكن أسرتها، وتم نقلها بمعرفة الأهالي لمستشفى المنصورة الدولي، وتوفت عقب وصولها المستشفى

وبسؤال والدتها دنيا السيد فتحي، 22 عام، أكدت أنها كانت نائمة وغافلتها الطفلة وخرجت من الغرفة إلى البلكونة لتلعب، وتسلقت على السور حيث اختل توازنها وسقطت.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي قررت انتداب مفتش الصحة لعمل تقرير وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المتوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الحادث.
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مصر طفلة اللواء فاضل عمار اخبار

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