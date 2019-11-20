Advertisements
Advertisements
Advertisements

براتب 4000 جنيه وسكن للمغتربين.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:15 م
Advertisements
وظائف
وظائف
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة بمساكن شيراتون المنطقة التاسعة عمار رقم 9، وذلك براتب يصل لـ4000 جنيه.

وتضمن الوظائف المتاحة، 150 فرد أمن إداري، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ39 عام، وذلك براتب يبدأ من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.

وتقدم الشركة مزايا لعمالها الجدد من خلال حوافز للمنتظمين بجانب مكافآت شهرية وتأمين صحي واجتماعي وترقيات وسكن.

وتعلن الشركة بأن العمل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة 01277177193.

وفي هذا الصدد وفرت وزارة القوى العاملة، فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة لبيع المنتجات الغذائية براتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتضمن الوظائف المتاحة في الشركة، 10 أفراد أمن بجانب 7 منسف ارفف، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، وأن لا يتعدى عمرهم عن 36 عاما، وذلك براتب 1950 جنيه.

وتوفر الشركة فرص عمل لـ7 شيف مخبوزات خبرة سنة، وعمره لا يتعدى الـ47 سنة، بالإضافة إلى 5 عمال فني تبريد وتكييف حتى 40 عاما، براتب يبدأ من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.

وتطلب 7 منسقين مخازن حتى 36 سنة، براتب 2300 جنيه، و2 مشرفي صيانة، لا يتعدى عمرهم الـ50 عاما، براتب يبدأ من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، توفير خطوط مواصلات للميادين الرئيسية.

وتنوه الشركة بأن أماكن العمل داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

وعلى من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، 01060004235.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظيفة فرص عمل فرص العمل الوظائف المتاحة القوى العاملة

أخبار تهمك

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

صحفي إسباني يشن هجوما عنيفا علي جاريث بيل بعد إهانة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 39 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

من غير خبرة ولا شهادة.. "القوى العاملة" تطرح وظائف والرواتب تصل لـ15 ألف جنيه

من 2000 إلى لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف شاغرة بمنطقة العاشر من رمضان

برواتب مجزية.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة للمؤهلات المتوسطة

بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" توفر لك وظائف بـ4500 جنيه

بـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة لجميع المؤهلات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status