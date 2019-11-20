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صحفي إسباني يشن هجوما عنيفا علي جاريث بيل بعد إهانة ريال مدريد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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هاجمت الصحافة الاسبانية اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد اهانته للفريق بعد مباراة ويلز و المجر ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة اليورو 2020 حيث رفع اللاعب لافته مكتوب عليها ويلز جولف مدريد في إشارة إلي أن الفريق هو آخر أولويات اللاعب الدولي الويلزي.


وقال روبن خيمنيز الصحفي الاسباني الشهير بجريدة ماركا أن بيل لن يصبح أسطورة ريال مدريد لانه مرة أخرى استخف بيل بريال مدريد وجمهوره انا ليس مستغربا أو مفاجئا، لأننا لم نعد نعرف عدد المرات التي قلل فيها من شأن النادي.


رفع اللاعب علما كُتب فيه أولوياته ويظهر مدريد النادي الذي يدفع له راتبه الضخم كأدنى اهتماماته.


وأضاف الصحف الاسباني:" ‏عندما يقوم جمهور البرنابيو في المباراة القادمة بالتصفير عليه، سيُظهر علامات التعجب والاستغراب، وسيعود وكيل أعماله بارنيت لطلب الاحترام وتقبيل قدميّ لاعبه من الجماهير.


اعتقد ان بيل يمتلك موهبة كافية تخوله ليكون نجم مدريد لسنوات عديدة، ليحمل المشعل من كرستيانو وليكون شعلة مضيئة يفتخر بها العشاق، ‏لكن ما رأيناه منه لم يكن سوى عذابٍ بحركة بطيئة لشمعةٍ تلفظ أنفاسها الأخيرة، تلك الشمعة على وشك أن تنطفيء وتكتب نهاية قصة لن تكون ضمن القصص السعيدة.


واختتم الصحف الاسباني الشهير تصريحاته قائلا:" ‏نعم، سجل بيل هدفا تاريخيا في المستايا، لكنه ذات الشخص الذي تخلى عن مباراة رفاقه للعب الجولف نعم، سجل بيل مقصية لا تُنسى في كييف، لكنه ذات الشخص الذي استهزأ بمدريد مع مواطنيه في ويلز، نعم بيل بطل 4 شامبيونز، لكنه ذات الشخص الذي لا يحترم ناديه أو أنصاره".

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