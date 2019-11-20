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"رجعت الشتوية".. كيف تستعد محافظة القاهرة لـ موسم الأمطار؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين.


كما وجه محافظ القاهرة، المسؤولون، بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة، مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة، للتحرك السريع عند الضرورة، وذلك تجنباً لوقوع أزمات.


كما وجه بأهمية العمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة، وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش.


وكان مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، نشر عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار، خلال فترة التنبؤ من ٢٠- ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩".

 

وكان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال اليوم، إن الطقس سيكون أكثر برودة حتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تأثر شمال وجنوب البلاد بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

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