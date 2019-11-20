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خاص.. شاهد إطلالة رانيا يوسف وساندي قبل بدء مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:43 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
نور طلعت
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حصل "الفجر الفني" علي الصور الأولى للفنانة رانيا يوسف، والفنانة ساندي،  الخاصة لإستعداداتهم الخاصة بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأظهرت الصور الإطلالة الخاصة لكل منهما، وحرصت رانيا علي إختيار فستان  أسود اللون بسيط يبرز مفاتن جسمها ، كما إعتمدت ساندي، علي إطلالة في غاية الجمال 

لا تزال التجهيزات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تٌقام على قدم وساق قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل المزمع عقده على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشترك في تقديم حفل الافتتاح، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.

خاص.. شاهد إطلالة رانيا يوسف وساندي قبل بدء مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)
خاص.. شاهد إطلالة رانيا يوسف وساندي قبل بدء مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)
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