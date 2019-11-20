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برلمانية: تصريحات أمريكا عن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:37 م
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النائبة شادية خضير الجمل
النائبة شادية خضير الجمل
إسلام شعراوي
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قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول أن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، تأتى ضمن سلسلة مُتكررة من التصريحات والقرارات غير شرعية على الإطلاق والمُثيرة للجدل.

وأضافت شادية، لـ "الفجر"، أن جميع دول العالم تعلم عليم اليقين أن هناك قرار صادر من مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ عام ٢٠١٦ وبأغلبية ساحقة واعتبر القرار بأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مُؤكدة أن القرار نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

ونوهت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الموقف السياسي بالنسبة لدولة لأي قضية ما لا يعدل القانون الدولي القائم.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الولايات المتحدة النائبة شادية خضير الجمل المستوطنات الإسرائيلية القضية الفلسطينية

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