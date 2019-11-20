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رئيس جامعة القناة يتابع تطوير العمليات الكبرى بالمستشفى الجامعي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:28 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الأربعاء، المستشفى الجامعى والتي شملت متابعة أعمال تطوير العمليات الكبرى، والأقسام الداخلية للمستشفى إلى جانب العيادات الخارجية والتى يتم تطويرها بخطة مرحليه يتم العمل فيها.

وذلك لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بهدف تقديم خدمة صحية متطورة، رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور نادر النمر نائب مدير عام المستشفيات الجامعية، وايهاب حشيش مدير العيادات الخارجية.
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