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البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على تراجع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع لينضم مؤشر ناسداك لباقي المؤشرات ويخسر الأرقام القياسية التى حققها أمس.

وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 27883.5 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3115.8 نقطة.

وفقد مؤشر "ناسداك" رقمه القياسى فى الصعود ليخسر نحو 0.3 بالمائة ليسجل 8546.9 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.990.
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