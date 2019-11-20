البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على تراجع

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع لينضم مؤشر ناسداك لباقي المؤشرات ويخسر الأرقام القياسية التى حققها أمس.





وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 27883.5 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3115.8 نقطة.





وفقد مؤشر "ناسداك" رقمه القياسى فى الصعود ليخسر نحو 0.3 بالمائة ليسجل 8546.9 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.990.