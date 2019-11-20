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نجم برشلونة يقرر الانضمام إلى يوفنتوس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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حسم واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني قراره بالانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نجم برشلونة يظهر رغبة في الرحيل النادي

وكان الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة قد أظهر رغبة كبيرة منذ العديد من الأيام في الرحيل عن النادي بسبب قلة مشاركته في الفترة الأخيرة.

راكيتيتش يختار الانضمام إلى برشلونة

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة اختار الانضمام إلى نادي يوفنتوس خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

عقبة كبيرة تواجه يوفنتوس لضم راكيتيتش

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة يحتاج إلى الحصول على 35 مليون يورو للموافقة على رحيل راكيتيتش في يناير ويعتبر هذا المبلغ كبير جدا على يوفنتوس خلال الفترة الحالية.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي يوفنتوس من الممكن أن يؤجل صفقة راكيتيتش إلى الصيف القادم بسبب المبلغ المطلوب كما أنه يريد بيع ثلاثة لاعبين من الفريق وهم إيمري تشان وأدريان رابيو وبيرناردسكي.

الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد ونادي أتلتيكو مدريد.

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وشارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس راكيتيتش برشلونة

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