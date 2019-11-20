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مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 559 برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وبحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية. 

واستعرض رئيس جامعة المنصورة العديد من الانجازات التى تمت خلال الفترة الماضية ومنها: حصول الجامعة على جائزة التميز الحكومى، تصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية بتصنيف التايمز وتقدمها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم مقارنة بترتيب الجامعة بالتصنيف العام الماضى وترتيبها على مستوى الجامعات العالميه ( ٤.١-٥٠٠).

وتقدمها فى تخصصات العلوم الطبية والصحية من الترتيب (251-300) عام 2019 إلى الترتيب (176-200) عام 2020 عالميًا.

كما تقدمت فى التخصصات الهندسية والتكنولوجية من الترتيب (601-800) عام 2019 إلى الترتيب (501-600) عام 2020 عالميًا.

وبالنسبة لتخصص علوم الحاسب دخلت جامعة المنصورة تصنيف التايمز لعام 2020 لأول مرة لتحتل الترتيب (251-300) عالميًا.

وفي تخصص علوم الحياه فى الترتيب من 601-800 وفى تخصص الفيزياء جاءت فى الترتيب من 801
و قدم المحافظ التهنئة لمنسوبى جامعة المنصورة للفوز بجائزة التميز وحصول الجامعة على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى التصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠.

وأشار أن الجامعة منارة للعلم والبحث العلمى وتتميز دائما بجهود أبنائها المخلصين من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ووافق المجلس على العديد من القرارات منها:
ترقية 4 أعضاء هيئة تدريس إلى درجة أستاذ وترقية 7 أعضاء هيئة تدريس إلى أستاذ مساعد، وتعيين 11 مدرس بكليات الجامعة المختلفة.
تجديد تشغيل اليومية.
تخصيص قطعة أرض لتكون مقرًا لنادى جامعة المنصورة الرياضى.
أعتماد لائحة الدبلوم المهنى في تشغيل الفنادق الصحية "برنامج مشترك بين كلية السياحة والفنادق وكلية التمريض بالجامعة".

واعتماد لائحتى الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب
عقد مذكرات تفاهم بين الجامعة وكل من:
جامعة البيضاء بالجمهورية اليمنية.جامعة حضر موت بالجمهورية اليمنية. 
توقيع بروتوكلات التعاون بين الجامعة وكل من:الهيئة الدولية للتعليم من خلال الموبايل I Am Learn.
كلية الزراعة بجامعة بلجراد بدولة صربيا، كلية علوم النبات والتكنولوجيا بجامعة وسط الصين الزراعية.
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة
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مصر مجلس جامعة اخبار

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