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أول 5 مباريات للبرتغالي "مورينيو" مع توتنهام.. أبرزها معركة شرسة ضد مانشستر يونايتد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:44 م
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مورينيو
مورينيو
علاء خليف
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لتولي القيادة الفنية للسبيرز خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تمت إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج بالموسم الحالي.

جوزيه مورينيو صاحب الـ 56 عامًا يمتلك سيرة ذاتية قوية حيث سبق وتولي قيادة العديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره التدريبي، أبرزها بورتو البرتغالي، وانتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الاسباني، وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وحقق "السبيشيال وان" العديد من الألقاب والبطولات مع مختلف الأندية التي عمل بها.

وأكد الموقع الرسمي لنادي توتنهام الإنجليزي أن "مورينيو" سوف يتولي القيادة الفنية للفريق حتي موسم 2022 – 2023، وسيقود السبيرز في أول مباراة رسمية له أمام فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل 23 نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وتنتظره العديد من المواجهات القوية خلال الفترة القادمة سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أول 5 مباريات لـ"مورينيو" مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي:-

- وست هام يونايتد:

يواجه توتنهام نظيره وست هام يونايتد يوم السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

- أوليمبياكوس:

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره أوليمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لعام 2019، في تمام العاشرة مساءًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- بورنموث:

أما ثالث مباريات "مورينيو" مع توتنهام سيكون أمام فريق بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءًا يوم السبت الموافق 30 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد:

وسيكون "مورينيو" علي صدام ناري مع فريقه السابق مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- بيرنلي:

أما خامس مباريات المدرب البرتغالي مع توتنهام ستكون أمام بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءًا يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

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