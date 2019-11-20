مران الأهلي.. انتظام الدوليين وجلسة علاج طبيعي لـ"أجايي" وغياب جيرالدو

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وجاء انتظام كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات في المران الجماعي عقب نهاية مهمتم مع منتخب مصر الأول وخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021



وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء انتظام اللاعبين الدوليين في المران الجماعي اليوم الأربعاء عقب العودة من جزر القمر.



وفي سياق أخر أدى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء.



وكان أجاي قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية أمس أمام الاتصالات والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف المغربي وليد أزارو من ركلة جزاء.



وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن أجاي سينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد 48 ساعة مقللًا من حجم الإصابة التي تعرض لها أمس، والتي على إثرها تم نقله إلى مستشفى المعلمين لإجراء أشعة على العضلة الأمامية.



وفي سياق متصل تغيب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر عن المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.



وكان الجهاز الإداري للأهلي قد أعلن أمس وصول اللاعب إلى القاهرة اليوم الأربعاء عقب نهاية مهتمه مع منتخب أنجولا في مباراتي التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.



ومن المنتظر أن ينتظم جيرالدو في مران الأهلي غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.