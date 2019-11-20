Advertisements
Advertisements
Advertisements

مران الأهلي.. انتظام الدوليين وجلسة علاج طبيعي لـ"أجايي" وغياب جيرالدو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
أجايي
أجايي
علي نبوي
Advertisements
انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء انتظام كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات في المران الجماعي عقب نهاية مهمتم مع منتخب مصر الأول وخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء انتظام اللاعبين الدوليين في المران الجماعي اليوم الأربعاء عقب العودة من جزر القمر.

وفي سياق أخر أدى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء.

وكان أجاي قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية أمس أمام الاتصالات والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف المغربي وليد أزارو من ركلة جزاء.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن أجاي سينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد 48 ساعة مقللًا من حجم الإصابة التي تعرض لها أمس، والتي على إثرها تم نقله إلى مستشفى المعلمين لإجراء أشعة على العضلة الأمامية.

وفي سياق متصل تغيب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر عن المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الإداري للأهلي قد أعلن أمس وصول اللاعب إلى القاهرة اليوم الأربعاء عقب نهاية مهتمه مع منتخب أنجولا في مباراتي التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ومن المنتظر أن ينتظم جيرالدو في مران الأهلي غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي جيرالدو بطولة أمم افريقيا أجايي

أخبار تهمك

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 3 ساعات

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

جلسة بين كارتيرون ولاعبي الأهلي وانتظام الدوليين

انتظام رباعي الأهلي في التدريبات

مران الأهلي| انتظام الدوليين ومحاضرة من فايلر للاعبين ووحيد يواصل الغياب

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 11-11-2019| الصفقة الكبرى تضيع وإصابة نجم الفريق تربك حسابات فايلر في دوري الأبطال

مران الأهلي..انتظام أجاي وحمدي فتحي يحضر التدريبات بـ"عكازين"

عاشور يشارك وتدريبات تأهيلية لوليد سليمان وفايلر يخصص فقرة لكرة اليد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status