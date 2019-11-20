الخارجية الروسية: موسكو ترفض الهجمات الإسرائيلية على سوريا





أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، رفض موسكو للهجمات الإسرائيلية على سوريا، كما أكدت على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.





وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: إن "ازدادت حدة الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي السورية في الآونة الأخيرة، مثل هذا التطور للأحداث يبعث القلق والرفض لدى موسكو".





وتابعت الخارجية الروسية، في البيان: "نحن نعتبر أنه من المهم دون قيد أو شرط احترام سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ودول المنطقة الأخرى".





كما أكد البيان على أن "مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد التوتر وتقوي الصراع حول سوريا، وتتعارض مع الجهود المبذولة لتطبيع الوضع وتحقيق الاستقرار في سوريا والتسوية السياسية في هذا البلد".





هذا وكان أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على "عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية، تشمل صواريخ "أرض - جو" ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل".





هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عشرات الأهداف "التابعة للحكومة السورية وإيران" داخل الأراضي السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ردا على إطلاق صواريخ من هضبة الجولان المحتلة باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقوع الهجمات الإسرائيلية، والتي تمت بطائرات حربية استهدفت العاصمة دمشق وضواحيها من داخل الأراضي الإسرائيلية، وتحديدا من ناحية الجولان المحتل، ومن فوق مرج عيون في لبنان.

