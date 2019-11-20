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هاني توفيق: ارتفاع أسعار الفائدة وراء هروب الأيدي العاملة من المصانع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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هاني توفيق
هاني توفيق
محمد عصام
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ثال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الفائدة كان أحد أبرز الأسباب التي شجعت على هروب الأيدي العاملة من المصانع، وهو ما أدي إلى ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لعدم ايجاد المستثمر العمالة الفنية  المدربة للمشروع .

وتابع توفيق: " هناك  أسباب أخري أدت لهبوط الاستثمار الأجنبي المباشرمثل عدم توفير الأراضي المرفقة، وارتفاع سعر الغاز والكهرباء، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص".

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الكلمات المفتاحية

العمالة المدربة الاستثمار الاجنبي اسعار الفائدة

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