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خاص لـ"الفجر".. جلسة طارئة للبرلمان خلال أيام لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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كشفت مصادر برلمانية، لبوابة "الفجر"، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيقوم بدعوة النواب خلال الأيام المُقبلة لعقد جلسة عامة طارئة للبرلمان لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة.

ووفقًا للمادة 277 بالفرع الثالث للائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بالجلسات العادية والطارئة، نصت على: "أنه لرئيس البرلمان أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
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الكلمات المفتاحية

التعديلات الوزارية الجديدة البرلمان أخبار البرلمان

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