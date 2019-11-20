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سالي فؤاد تعلن "طلاقها" رسميا وتبكي على الهواء: "ادعولي"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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سالي فؤاد
سالي فؤاد
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أعلنت سالي فؤاد، الإعلامية وخبيرة التغذية، عن طلاقها عن زوجها بشكل رسمي، حيث صدمت محبيها ومتابعيها بهذا الخبر المُحزن.

ونشرت سالي فؤاد صورة على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".


سالي فؤاد تعلن طلاقها رسميا وتبكي على الهواء: ادعولي


ودخلت سالي فؤاد في نوبة بكاء هستيرية بكاء أثناء حديثها عن شقيقتها، التي ستخضع لجراحة عاجلة وشعورها بالقلق عليها خاصة بعد وفاة هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ..

وقالت سالي فؤاد، خلال تقديمها برنامج "سفرة سالي"، على شاشة "بي إن سي فود": "إن الوحدة التي عاشها زكي، قبل وفاته هي درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارًا أم كبارًا، لافتة إلى أن هيثم كان وحيدًا، على الرغم من تحدثه دائمًا عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص آخرون في حالة وحدة مع أنفسهم لا يشكون أبداً مما يعانون منه.

معلومات عن الإعلامية سالي فؤاد 

ولدت سالي فؤاد في القاهرة، عام 1978، وتبلغ من العمر 41 عامًا.

- وتعتبر سالي فؤاد إبنة الموسيقار "عصمت عباس فؤاد"، عازف "الكونترباس"، وقائد فرقة القاهرة للتراث.

- والدتها "فاطمة المسيري"، مديرة البالية إلى مدينة "كولون" بألمانيا، التي قضت بها 9 سنوات.

عادت سالي فؤاد إلى مصر في عام 1987، والتحقت بالصف الرابع الابتدائي في المدرسة الألمانية بباب اللوق.

- اشتهرت سالي فؤاد في المدرسة بحبها للرسم بصفة عامة والبورتريهات بصفة خاصة، حيث كانت تقوم ببيع لوحاتها كمصدر دخل إضافي في تلك الفترة.

- فازت سالي فؤاد بجائزة أفضل لوحة على مستوى المدارس في مصر في مسابقة نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة.

- حصلت سالي فؤاد، في عام 1996، على "الثانوية الألمانية"، ثم التحقت بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم آداب ألماني، وخلال الدراسة حصلت على منحة إلى ألمانيا لمدة شهر لدراسة الترجمة الفورية في جامعة يوهانسبرج في مدينة جيرميرزهايم.

- عملت سالي فؤاد بعدة جهات وشركات عالمية مثل الغرفة التجارية الألمانية وشركتي Siemens و IBM.

- بدأت سالي فؤاد بتقديم برامج تليفزيونية سنة 2010، في العديد من القنوات الفضائية مثل قناة نايل فاميلي وقناة المحور بالإضافة إلى قنوات أخرى.

- تنشر سالي فؤاد مقالات في بعض المجلات والجرائد المصرية والإنجليزية، تقدم برنامج "حلو وحادق" على قناة "سي بي سي سفرة" المصرية منذ 2013، ولكن الآن تقدم سفرة سالي على فضائية بانوراما فوود.
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