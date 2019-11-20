سالي فؤاد تعلن "طلاقها" رسميا وتبكي على الهواء: "ادعولي"

ودخلت سالي فؤاد في نوبة بكاء هستيرية بكاء أثناء حديثها عن شقيقتها، التي ستخضع لجراحة عاجلة وشعورها بالقلق عليها خاصة بعد وفاة هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ. .





وقالت سالي فؤاد، خلال تقديمها برنامج "سفرة سالي"، على شاشة "بي إن سي فود": "إن الوحدة التي عاشها زكي، قبل وفاته هي درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارًا أم كبارًا، لافتة إلى أن هيثم كان وحيدًا، على الرغم من تحدثه دائمًا عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص آخرون في حالة وحدة مع أنفسهم لا يشكون أبداً مما يعانون منه.



