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جوزيه مورينيو.. مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات قبل تدريب توتنهام (تقرير)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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مورينيو
مورينيو
علاء خليف
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تعاقد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، وريال مدريد، وذلك لتولي القيادة الفنية للفريق حتي موسم 2022 – 2023، خلفًا للمدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوكيتينو" الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء نتائج الفريق.

ويقود "مورينيو" فريق توتنهام هوتسبير في أول مباراة رسمية له أمام فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

الأندية التي دربها جوزيه مورينيو قبل توتنهام

تولي جوزيه مورينيو تدريب العديد من الأندية كـ"مديرًا فنيًا" خلال مسيرته التدريبية هي:

1- فريق شباب سيتوبال البرتغالي (1987 – 1990)
2- بنفيكا البرتغالي (20 سبتمبر حتي 5 ديسمبر 2000)
3- ليريا البرتغالي (2 أبريل 2001 وحتي 6 يناير 2002)
4- بورتو البرتغالي (23 يناير 2002 وحتي 30 يونيو 2004)
5- تشيلسي الإنجليزي (1 يوليو 2004 وحتي 20 سبتمبر 2007)
6- انتر ميلان الإيطالي (2 يونيو 2008 وحتي 30 مايو 2010)
7- ريال مدريد الاسباني (31 مايو 2010 وحتي30 يونيو 2013)
8- تشيلسي الإنجليزي (1 يوليو 2013 وحتي 17 ديسمبر 2015)
9- مانشستر يونايتد الإنجليزي (1 يوليو 2016 وحتي 18 ديسمبر 2018)

أرقام جوزيه مورينيو خلال مشواره التدريبي

خاض جوزيه مورينيو 825 مباراة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي تولي تدريبها في السنوات الماضية، حقق الفوز في 530 مباراة، بينما خسر 128 مباراة، وتعادل في 167 مباراة، سجلت الأندية التي دربها "السبيشيال وان" 1636 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 711 هدفًا.

المحطة التدريبية الثالثة لـ"مورينيو" في إنجلترا

ويعتبر فريق توتنهام هوتسبير المحطة التدريبية الثالثة لـ"مورينيو" في إنجلترا حيث سبق وتولي المدرب البرتغالي قيادة فريقين إنجليزيين خلال مشواره التدريبي وهما:

- تشيلسي: 

تولي "مورينيو" تدريب تشيلسي في ولايتين، الأولي كانت في الفترة من 1 يوليو 2004 وحتي 20 سبتمبر 2007، وقاد الفريق في 184 مباراة، فاز في 124 مباراة وخسر 22 مباراة وتعادل في 38 مباراة، أما الولاية الثانية كانت في 1 يوليو 2013 وحتي 17 ديسمبر 2015، وقاد الفريق في 136 مباراة، فاز  في 80 مباراة، وخسر 29 مباراة، وتعادل في 27 مباراة.

- مانشستر يونايتد:

تولي المدرب البرتغالي قيادة جوزيه مورينيو فريق مانشستر يونايتد في الفترة من 1 يوليو 2016 وحتي 18 ديسمبر 2018،وقاد الفريق في 144 مباراة، فاز في 84 مباراة، وتعادل في 31 مباراة، وخسر 29 مباراة، سجل لاعبوه 251 هدفًا، واستقبلت شباكه 129 هدفًا.

بطولات جوزيه مورينيو:

- الدوري الإنجليزي (3 مرات) مع تشيلسي
- دوري أبطال أوروبا (1) مع انتر ميلان (1) مع بورتو
- كأس الاتحاد الإنجليزي (1) مع تشيلسي
- كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (3) مع تشيلسي (1) مع مانشستر يونايتد
- الدوري الإسباني (1) مع ريال مدريد
- كأس إسبانيا (1) مع ريال مدريد
- كأس السوبر الإسباني (1) مع ريال مدريد
- الدوري الإيطالي (2) انتر ميلان
- كأس إيطاليا (1) مع انتر ميلان
- كأس السوبر الإيطالي (1) انتر ميلان
- الدوري البرتغالي (2) بورتو
- كأس السوبر البرتغالي (2) مع بورتو
- كأس الاتحاد الأوروبي (1) بورتو
- كأس البرتغال (2) مع بورتو
- الدوري الأوروبي (1) مع مانشستر يونايتد
- كأس السوبر الإنجليزي (1) مانشستر يونايتد (1) تشيلسي 

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