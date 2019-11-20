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إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة لمدة 6 أشهر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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القدس
القدس
وكالات
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قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لمدة 6 أشهر.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مكتب مديرية التربية والتعليم، ومكتبا يزود تلفزيون فلسطين بالخدمات الإعلامية في حي الصوانة، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

 

ووضعت سلطات الاحتلال، قرارا موقعا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يقضي بإغلاق المؤسسات المذكورة لمدة 6 أشهر.

 

وبحسب الوكالة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال، مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، وأغلقت المسجد الرصاصي في البلدة القديمة واستولت على مفاتيحه، واحتجزت موظفي مدرسة الأيتام الإسلامية لعدة ساعات داخل المسجد.

 

وتمركزت "قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الكمبيوترات، ثم علقت قرارا يقضي بإغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق".

 

وقامت السلطات الإسرائيلية بتفتيش الملفات وأجهزة الكمبيوتر في مقر المديرية، فيما انتشر عناصر المخابرات الإسرائيلية داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.

 

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكاميرات المراقبة واعتقلت مديره أحمد سرور، كما اعتقلت ومدير مكتب الأرز للإنتاج التلفزيوني المصور أيمن أبو رموز.

 

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الكلمات المفتاحية

مدة 6 أشهر فلسطين القدس المحتلة اسرائيل إغلاق مؤسسات فلسطينية

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