بشرى سارة للمواطنين بشأن خدمات الشهر العقاري





كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه سيتم خلال ٣ اشهر تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال ٣٠ مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.





وأوضح "الصغير" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا العدد سيتزايد تدريجيا، موضحا أن البريد حقق نجاح كبير فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين على رأسها خدمات الإسكان، ودفع المصروفات المدرسية، وخدمات الحج والعمرة وشهادات المخالفات "براءة الذمة".





وأضاف "الصغير"، أن البريد مستمر فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتسهيلها من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات.