"إسكان البرلمان" توافق نهائيا على قانون المهندسين

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد حمودة نهائيا، على قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة على المواد 4 و11 و45 و61 و92 والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الإلكتروني وغيره.





كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة بإنشاء وحدة تراخيص مرور بكراسة.





وقال النائب سعيد حساسين، إنها خطوة مهمة لاستقرار قرى ومركز كرداسة، حيث تم التبرع بالأرض، موضحا أن وجود الوحدة يؤكد استقرار الأمن بمركز كرداسة والتى يوجد بها 750 ألف نسمة وحوالى 150 ألف سيارة، وكانت التراخيص تتم فى مكان بعيد بوحدة تراخيص أوسيم





كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الرى والإدارة المحلية والتخطيط والطرق لمعاينة وإيجاد حل لانهيار طريق عبدة باشا السويحلى بمحافظة البحيرة.





وقال "تمراز" خلال اجتماع اللجنة، إنه على الرغم من مناشدة الجميع لحل تلك المشكلة مرات عديدة وعلى الرغم من وقوع العديد من الحوادث، إلا أن الطرق والرى لم تحرك ساكنا ولا حتى محافظة البحيرة، مضيفا أن هذا الذى ينذر بوقوع كوارث مستقبلية، محملًا المسئولية كاملة للحكومة مع ضرورة تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة وحل المشكلة وهو ما وافقت علية اللجنة.









كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان بشأن إعادة معاشات الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة.





من جانبه قال النائب سليمان وهدان، إنه تلاحظ حذف عدد كبير من الأرامل والمطلقات خلال الفترة الأخيرة، ووقف المعاش الخاص بهم علي الرغم من أن تلك الفئات تحتاج إلي رعاية ورفع الظلم عنهم، لاسيما خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لرفع الضغط عن هذه الفئات، مشيرًا إلى أن المشكله قائمة اكثر من 5 شهور ماضية في منظومة معاش تكافل وكرامة، حيث تم ايقاف البطاقات للعديد من المواطنين، وبشكل عشوائي، ولا يوجد دراسات سليمة، متابعا: كان يجب قبل وقف الصرف القيام بدراسة علي أسس علمية ومنهجية.









ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 582019.





ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.



