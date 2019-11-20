Advertisements
ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:05 م
Advertisements
Advertisements
استقر نادي برشلونة الإسباني على رحيل مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.
ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي طلب من إدارة نادي برشلونة رحيل مدافع الفريق الشاب توديبو في الميركاتو الشتوي المقبل
واشار الموقع إلى أن ميسي لا يرغب في استمرار الفرنسي توديبو مع الفريق في الفترة القادمة بسبب ضعف مستواه وعدم حصوله على الثقة حتي الآن في الفريق.
وتابع الموقع، أن برشلونة استقر على رحيل توديبو مع تحديد بديله وهو المدافع الشباب أراخو المتواجد مع فريق الشباب ليكمل الموسم الجاري مع الفريق الأول.
وكان فالفيردي قد اعتمد على المدافع الشاب أراخو في المباريات الماضية وهناك اتجاه قوي لمنحه الفرصة في المباريات القادمة أيضاً بجانب الثلاثي بيكيه ولينجلت وأومتيتي.
Advertisements