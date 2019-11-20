ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

استقر نادي برشلونة الإسباني على رحيل مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.









ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي طلب من إدارة نادي برشلونة رحيل مدافع الفريق الشاب توديبو في الميركاتو الشتوي المقبل









واشار الموقع إلى أن ميسي لا يرغب في استمرار الفرنسي توديبو مع الفريق في الفترة القادمة بسبب ضعف مستواه وعدم حصوله على الثقة حتي الآن في الفريق.



