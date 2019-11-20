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عاجل.. "البريد" تدرس تخفيض الفائدة على حسابات التوفير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
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أكد عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الفائدة على حسابات التوفير لم تخفض ومازالت ثابتة حتى الآن بنسبة ٩.٢٥٪ ، موضحًا أنها أعلى نسبة فائدة حاليا في مصر.

وعن قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة، قال الصغير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هناك لجنة مشكلة لدراسة القرار، ولم تحدد بعد هل سيتم تخفيض الفائدة أم الإبقاء على الفائدة الحالية بنسبة ٩.٢٥٪.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد خفضت سعر الفائدة منذ ٣ اشهر بنسبة ١٪  بالتزامن مع قرار المركزي بالتخفيف حيث انخفضت من ١٠.٢٥٪ إلى ٩.٢٥٪ وتعتبر أعلى نسبة فائدة على حسابات التوفير الصغيرة القيمة في مصر، ولم يتم تقسيمها إلى شرائح حتى الآن كما فعلت البنوك مع عملائها.
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