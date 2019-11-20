"الآثار": أنجزنا 90‎‎% من أعمال متحف كفر الشيخ (تفاصيل)

قال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار، إن الوزارة انتهت منما يزيد عن 90% من إجمالي أعمال مشروع متحف كفر الشيخ.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالدكتور خالد العناني وزير الآثار لمستجدات الأعمال بمتحف كفر الشيخ والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020





وأوضح أبو العلا أن الإنجازات شملت الأعمال الإنشائية للمبنى وتركيب شبكة الكهرباء وأنظمة الإضاءة والحريق والتأمين، وجاري الآن تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لوضع فتارين العرض والقطع الأثرية طبقًا لسيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة الآثار.





وشهد الجولة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي.





ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات و البازارات.



